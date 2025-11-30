Chuva causa estragos em Curitiba: bueiro cede e árvore bloqueia avenida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A forte chuva registrada nesta tarde de domingo (30/11) em Curitiba provocou estragos em algumas regiões da capital. No bairro Bacacheri, o bueiro localizado na Avenida Francisco Manoel Albuzi, no cruzamento da Avenida Luiza Gulin, acabou cedendo com a erosão do asfalto provocada pela chuva.

Na região de Santa Felicidade, um grande galho de árvore caiu com a chuva e interditou a pista da Avenida Manoel Ribas. As chuvas na região fez com que o o primeiro espetáculo de Natal programado para a noite deste domingo em frente ao restaurante Madalosso fosse adiado.

Foto: reprodução vídeo / Tribuna do Paraná.

O show inédito de Natal da Família Capivara Natal Condor também precisou ser cancelado devido às fortes chuvas.

Chuva forte com granizo

Uma forte chuva atingiu parte de Curitiba na tarde deste domingo (30/11). De acordo com informações do Simepar, apesar da pancada de chuva ter sido forte em várias regiões da capital paranaense, tratou-se de uma chuva isolada, pois atingiu alguns bairros e outros não.

Houve registro chuva de granizo na região do bairro Bacacheri. A chuva forte de granizo também atingiu Santa Felicidade e Mercês.