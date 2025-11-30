Chuva forte com granizo atinge bairros de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma forte chuva atingiu parte de Curitiba na tarde deste domingo (30/11). De acordo com informações do Simepar, apesar da pancada de chuva ter sido forte em várias regiões da capital paranaense, tratou-se de uma chuva isolada, pois atingiu alguns bairros e outros não.

Não houve registro de precipitação no bairro Jardim das Américas, onde fica a estação meteorológica do Simepar. As estações da Prefeitura de Curitiba registrou acúmulo de 8 mm de chuva no bairro Boa Vista neste domingo e 11 mm no bairro Santa Felicidade.

Houve registro chuva de granizo na região do bairro Bacacheri. A chuva forte de granizo também atingiu Santa Felicidade e Mercês.

Rajadas significativas foram registradas apenas nas estações da prefeitura de Curitiba, de 46,1km/h no Boa Vista, 46,8km/h no Boqueirão, 49,7km/h na CIC, 43,6 km/h no Portão, 61,6km/h em Santa Felicidade.