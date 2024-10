Temporal em Curitiba causa alagamento e pânico em motoristas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pane no alagamento!

A forte chuva que atingiu bairros de Curitiba na noite desta quinta-feira gerou imagens impressionantes capturadas pelo repórter fotográficos Átila Alberti, da Tribuna do Paraná. Era perto das 21h, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro CIC, em Curitiba, quando motoristas se viram encurralados pelo temporal. Curitiba teve um acumulado de 14,6 milímetros de chuva nas últimas 24h, segundo o Simepar.

As imagens falam por si só. Na esquina com a Rua Senador Accioly Filho, alguns motoristas se arriscaram no trecho alagado, enquanto outros deram meia-volta para evitar maiores estrados. Até um motociclista resolveu se arriscar na enchente para seguir ao seu destino.

Alguns veículos tiveram problemas no motor por causa da água e precisaram chamar guinchos.

Temporal em Curitiba

Segundo o Simepar Curitiba registrou, nas últimas 24h, um acumulado de 14,6 milímetros de chuva. A cidade segue em um alerta perigoso de temporal, segundo o Inmet, pelo menos até a manhã desta sexta-feira..