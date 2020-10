Após uma tarde de tempo abafado em Curitiba, com máxima próxima dos 25ºC, o tempo virou e uma forte chuva com trovoadas começou a cair pouco antes das 16 horas na cidade. Segundo a Defesa Civil, houve queda de árvore no Pinheirinho e alagamentos em várias regiões da cidade.

No Alto da XV, ruas que tradicionalmente ficam alagadas, novamente encheram de água. Dessa vez, inclusive, as inundações foram além. O volume de água foi tanto, que o trânsito na Rua XV, na quadra do Jardim Ambiental, e também na Marechal Deodoro, foi interrompido pelo alagamento, que chegou a atingir uma concessionária de veículos que fica ali.

A Defesa Civil de Curitiba chegou a emitir um alerta nesta tarde, com aviso de chuvas intensas com raios e vendaval na capital parananese e também na região metropolitana. A vigência do alerta vai até às 22 horas deste sábado (24). De acordo com o Simepar, núcleos isolados de chuva se formaram neste sábado, trazendo granizo e muitos raios.

Chuva de granizo caiu no Guabirotuba. Foto: colaboração.

A região central, a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e os bairros Campo Comprido e Boqueirão foram os mais afetados pelas chuvas. A estação pluviométrica do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden) registrou o equivalente a 34,8 milímetros de chuva nesta tarde.

Apesar da forte pancada de chuva, não houve registro de feridos nem de desabrigados ou desalojados em Curitiba. Situações de estragos provocados pelas chuvas podem ser feitas pela Central 156 da prefeitura ou pelo aplicativo do serviço.

Chuva forte nesta tarde de sábado (24). Foto: Eloá Cruz / colaboração.