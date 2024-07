A semana vai ser de frio e chuva em Curitiba a região metropolitana, segundo a previsão do tempo do Simepar. Três alertas estão vigentes para a região prometendo perigo potencial para tempestades, declínio de temperatura e baixa umidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta amarelo de chuvas intensas começou a vigorar às 01h08 até às 10h. A chuva prevista é de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e com ventos intensos de 40 a60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão do tempo para Curitiba

Outro alerta também de cor amarela é quanto ao declínio da temperatura entre 3ºC e 5ºC, válido até terça-feira (30) . No Paraná, o setor que será mais afetado é a Região Metropolitana de Curitiba e parte do Litoral. Para Curitiba, previsão de dias frios ao amanhecer. De acordo com o Simepar, na terça, mínima de 9oC.

Umidade baixa

Um outro aviso que está vigente é quanto a baixa umidade variando entre 30% e 20%. O alerta pega boa parte do país e pode resultar em baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Com o tempo tempo, evite exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h, use soro fisiológico para umidificar olhos e narinas e procure manter o corpo sempre bem hidratado.

