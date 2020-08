O tempo se mantém estável em Curitiba e região nesta terça-feira (4) e o sol predomina junto com o ar seco. De acordo com a meteorologia, em praticamente todo o Paraná, as temperaturas variam pouco em relação ao dia anterior. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia amanhece frio na capital e as temperaturas esquentam de forma gradual. Há previsão de neblina em vários bairros, principalmente nas proximidades de rios e vales. No Litoral, o tempo também não se altera nesta terça-feira. Neblina é perigosa e prejudica a visibilidade de quem trafega por rodovias.

Segundo o Simepar, haverá grande amplitude térmica na região de Curitiba e o dia deve apresentar temperaturas variando entre 12º C e 23º C. Embora haja a presença de neblina, as condições atmosféricas são insuficientes para afastar a massa de ar seco que predomina no setor Leste do Paraná, onde se localiza a capital. Em outras regiões do estado, como o Sul e os Campos Gerais, onde também há predominância de neblina e temperaturas mais frescas pela manhã, esquentando à tarde.

Litoral

Nas praias, a previsão é de uma terça-feira com tempo bom. Não deve chover, mas, diferente de Curitiba, o Simepar aponta uma maior concentração de nuvens no céu. Também há previsão de temperaturas menos frias pela manhã. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica se manter entre 16º C e 23º C.

