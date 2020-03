A nebulosidade deve aumentar em Curitiba nesta sexta-feira (13), mas a presença das nuvens não atrapalha a previsão de um dia ensolarado e quente. Segundo o Instituto Simepar, as temperaturas devem se manter perto dos 31°C na capital. A expectativa é de que o tempo bom permaneça no estado até domingo (15).

A previsão é ótima para quem planeja curtir um fim de semana sem chuva com a família ou partir para um happy hour com amigos na noite enigmática de uma sexta-feira treze. Vale ressaltar que os cuidados de prevenção contra o coronavírus devem ser mantidos em todos os locais.

Em Curitiba, a previsão do Simepar aponta que os termômetros devem variar entre 14°C e 31°C. A nebulosidade fica mais presente na capital no período da manhã. De acordo com a meteorologia, o céu deve abrir ao longo da tarde e início da noite. As nuvens devem voltar a aparecer durante a noite.

Litoral

Segundo o Simepar, a região litorânea também deve se manter com o tempo seco nesta sexta-feira. As temperaturas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná ficam entre 20°C e 29°C. Assim como em Curitiba, o tempo permanece firme nas praias até o domingo.