Tempo abafado antecede alerta amarelo para tempestade no Paraná

O calor segue forte em grande parte do Paraná nesta quinta-feira (9), inclusive na região de Curitiba. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para a possibilidade de tempestades em toda a região Sul, eminentemente causadas por uma frente fria que se desloca entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.

A situação contribui para o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todo o estado, segundo o Simepar. Entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense há possibilidade de chuvas já pela manhã, mas nos demais setores as precipitações ocorrem a partir da tarde. Não se descarta ocorrência de tempestades, com descargas atmosféricas e ventos fortes associados.

O tempo apresentou-se um pouco abafado nesta madrugada, com chuvas isoladas mais na altura do Rio Grande do Sul. A máxima prevista para Curitiba é de 30°C e 27°C no litoral. Também estão previstos 30°C de máxima para Rio Negro e Ponta Grossa. Em Paranavaí e Maringá a máxima chega aos 34°C.

Na sexta-feira o céu fica bem fechado no leste do Paraná, entre a RMC e praias. Pode garoar por alguns momentos, e as temperaturas não variam muito. Nos demais setores segue mais abafado, e principalmente a partir da tarde há formação de áreas de instabilidade. Estas atuam de forma bem irregular, ou seja, são isoladas. No centro-sul a chuva pode ser forte.

