Calor, sensação de abafamento e temperatura próxima de 30°C: receita ideal para tempestade e até chuva de granizo. Vale ficar atento com o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja é válido até às 10 horas desta segunda-feira (30). O instituto informa que podem ocorrer chuvas com volume entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100mm/dia. Os ventos previstos podem ter velocidades variando entre 60 km/hora e 100 km/hora. A presença de uma frente fria que atua sobre o Estado é a responsável pela instabilidade do tempo.

LEIA TAMBÉM:

>> Fenômeno “Demônio de Poeira” chama atenção em Campo Largo; Vídeo!

>> “Ele pode não voltar nunca”, diz Flávio Bolsonaro sobre pai, que está nos EUA

Ainda no alerta, todo o estado de Santa Catarina e a faixa norte do Rio Grande do Sul também estão sob atenção. Por causa do risco de alagamentos, quedas de árvores e cortes de energia elétrica, a Defesa Civil do Paraná reforça a atenção à população.

Veja que incrível