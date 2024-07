Curitiba segue, na manhã desta quinta-feira, em alerta amarelo para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além desde alerta, a Defesa Civil do Paraná também emitiu um SMS sobre o risco de chuvas intensas com raios e vendaval para a capital do Paraná. A responsável por esta chuva toda é a passagem de uma frente fria.

Segundo o Simepar, a frente fria que atinge a metade sul do Paraná pode gerar um acumulado de chuva de 12,7 milímetros ao longo do dia. A temperatura nesta quinta-feira fica entre os 9ºC e 19ºC.

O alerta amarelo de chuvas intensas emitido pelo Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Lembrando que esta previsão é o máximo que pode ocorrer, podendo, portando, acontecer ou não tais índices.

“Tempo instável com algumas chuvas, inclusive trovoadas (raios) no Paraná, a partir de porções mais a oeste/noroeste. A presença destas áreas de chuvas, seguem um tanto irregulares, com raios mais concentrados em pontos de chuvas um pouco mais fortes”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar nesta sexta-feira a máxima deve ser menor, não passando de 13ºC com possibilidade de chuva. Assim segue também no fim de semana, que será de muita chuva, com acumulados passando de 18 mm no sábado e também no domingo.

