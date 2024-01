O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para Curitiba e região metropolitana nesta quarta-feira (03). O aviso na cor amarela, que representa perigo potencial, é válido até às 18 horas.

De acordo com o Inmet, pode chover até 50 mm/dia e os ventos podem alcançar 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além da Grande Curitiba, o alerta também é válido para a região leste do Paraná, abrangendo a parte litorânea do estado. A faixa leste de Santa Catarina e de parte do Rio Grande do Sul também podem ser atingidas pela tempestade.

Perigo: litoral do Paraná tem alerta de tempestade

O Inmet publicou um segundo alerta de tempestade válido para o litoral do Paraná a partir das 20 horas desta quarta-feira (03) até às 10 horas de quinta-feira (04). Na cor laranja, o aviso indica perigo.

Nesse caso, pode chover de 50 a 100 mm/dia e os ventos são mais intensos, podendo chegar a 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo. Aumentam os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet divulgou algumas dicas para se proteger em caso de tempestade. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

