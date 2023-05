Nem só de blusa, casaco e sopa vive-se o frio. A queda nas temperaturas traz também uma temida visita: o aumento nos gastos em serviços essenciais para se manter aquecido. É o caso no aumento nas contas de gás e energia, por exemplo. Durante o inverno, o aumento de gás é sentido no bolso de quem fugiu do chuveiro elétrico pra economizar e acabou trocando o já conhecido vilão pelo aquecedor a gás, como é o caso de condomínios, por exemplo.

Estudos da Gaslog, empresa que opera com o fornecimento de GLP, dão conta que o aumento no consumo de gás pode chegar a 80%. Isso porque além dos banhos aumentarem e exigirem maior consumo de gás por conta da temperatura, no frio as pessoas tendem a cozinhar mais, o que também acaba fazendo a fatura chegar às alturas.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta Geada tem início no Paraná; saiba como acessar a previsão até o fim do inverno

>> Só cartão! Ônibus Interbairros IV, V e VI deixam de aceitar pagamento em dinheiro

“Com o frio, a temperatura da água também fica mais baixa, cerca de 7°C, enquanto no verão, esse valor é de uma média de 20°C. O que significa que é preciso mais combustão para elevar a temperatura, e, consequentemente, maior consumo de gás”, explica Marcelo Medeiros, gerente de operações da Gaslog. Ainda segundo ele, um exemplo simples é o ato de cozinhar. “Com a água mais fria, o tempo que você leva para cozinhar um alimento também acaba demorando mais, e assim se consome mais gás”, explica.

Já quando se fala do aumento da energia elétrica, fatores como o uso de aquecedores, dias menos iluminados, mais roupa para lavar aumentam consideravelmente o valor das contas de energia elétrica. “Em alguns estados, como é o caso do Sul, por exemplo, esse aumento chega a uma média 30%. No inverno, ainda tem o agravante de escurecer mais cedo, o que aumenta ainda mais o uso de aparelhos que precisam de energia”, conta Miguel Segundo, CEO da Gedisa Energia. A Gedisa oferece o modelo de Geração Distribuída, modalidade inovadora na qual consumidores que têm faturas a partir de R$ 400 conseguem tem poder de escolha, conseguindo até 10% de desconto na tarifa de energia por meio de uma espécie de compensação de créditos.

Consumo consciente e economia

Mas, e como evitar isso? Hoje existem diversos artifícios que podem auxiliar a manter os gastos reduzidos, mesmo durante esse período e a maioria deles diz respeito a um consumo mais consciente, oportunizando formas mais sustentáveis. Os especialistas Miguel Segundo e Marcelo Medeiros listaram algumas possibilidades. Confira:

– Dê preferência para banhos sincronizados e curtos

Sim, o gás é mais vantajoso se comparado com chuveiros elétrico. Mas, ainda assim, a conta de gás costuma vir mais cara no inverno. Por isso, apesar de ser difícil, é preciso tomar banhos rápidos durante o inverno, caso contrário, a conta virá alta. Outro fator que pode ajudar é tomar banho todos ao mesmo tempo, pois, dessa maneira, a água já estará quente e, assim, é necessário menos combustão e, consequentemente, menos consumo de gás.

– Cozinhando de forma consciente

Como a água demora muito mais tempo para aquecer, recomenda-se utilizar água já fervida para preparar diversos alimentos. Com isso, eles cozinham de forma mais rápida e o consumo de gás diminui. Além disso, é importante ficar de olho na cor das chamas na hora de cozinhar. Muitas vezes, um fogão pode apresentar chamas alaranjadas na hora de cozinhar alguma refeição 一 e isso pode ser consequência de sujeiras acumuladas, o que pode levar a um maior consumo de gás. Portanto, verifique sempre se as bocas do equipamento estão limpas.

Ainda,ao cozinhar alimentos muito duros como feijão, ou grão de bico, por exemplo, é importante deixá-los de molho de um dia para o outro. Isso diminui bastante o tempo de cozimento. Outro fator importante, segundo Marcelo, da Gaslog, é procurar cozinhar sem distrações. “É muito comum hoje em dia as pessoas colocarem água pra esquentar e mexer no celular. Isso pode aumentar o consumo de gás. Parece uma coisa simples, mas pode ser um fator agravante para a conta de gás”, finaliza ele.

– Acenda, mas apague

Como os dias ficam mais curtos durante o inverno, acendemos as luzes mais cedo e por um período maior. Aproveite ao máximo o tempo de luz do dia, abrindo janelas e cortinas. Trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED reduz o consumo de energia em 80%.

– Geladeira na temperatura mínima

Como a temperatura está mais baixa, não é necessário usar a potência máxima das geladeiras. Mesmo com os aparelhos cheios, é recomendável que o termostato se mantenha no mínimo. Deixar resfriar os alimentos antes de inseri-los na geladeira também diminui o gasto de energia.

Veja que incrível

Novidade! Curitiba ganha mercado gastronômico em endereço famoso! Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armezém em Curitiba é um achado!