Teatro Guaíra seleciona atores e atrizes; remuneração de R$ 25 mil

O Centro Cultural Teatro Guaíra seleciona atores e atrizes profissionais com o objetivo de integrar o elenco da próxima montagem do Teatro de Comédia do Paraná (TCP) em 2025. O edital foi publicado nesta semana e prevê a contratação de 12 profissionais, com pagamento de R$ 25 mil reais para cada. O período de inscrição vai até 30 de setembro deste ano. O candidato deverá preencher todos os campos do formulário de inscrição, bem como anexar os documentos obrigatórios previstos no edital.

Um marco do movimento teatral público, o TCP completa, em 2024, 60 anos de existência. “O último trabalho produzido foi ‘Todo Mundo’, em 2019, com direção de Rodrigo Portela. Mas a peça não chegou a estrear, porque foi a semana em que o teatro fechou devido à pandemia. Este é o primeiro edital após isso”, explica Áldice Lopes, diretor do Centro Cultural Teatro Guaíra.

O processo seletivo publicado nesta semana marca a retomada das atividades artísticas do TCP. A seleção é divida em três etapas. O edital adota critérios diferenciados de pontuação para contratação de atores e atrizes profissionais que integrem um dos seguintes grupos: mulheres; pessoas pretas e pardas; comunidades tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas; populações nômades e povos ciganos; pessoas LGBTQIAP+; pessoas com deficiência e pessoas idosas.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet por links para pessoa física ou pessoa jurídica. Em caso de dúvidas dentro do período de inscrição, o candidato deverá encaminhar e-mail para dpa@cctg.pr.gov.br.

Trajetória

O projeto foi criado em 1963 com a finalidade de orientar e coordenar as atividades teatrais do Teatro Guaíra. O primeiro diretor foi Cláudio Côrrea e Castro que montou ‘Um Elefante no Caos’, de Millôr Fernandes. No elenco estavam Danilo Avelleda, Paulo Goulart, Nicete Bruno, Lala Schneider, Sale Wolokita, Manuel Kobachuk, José Maria Santos e Joel de Oliveira.

Em 1974, o TCP inaugurou o Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto com a peça “Paraná, Terra de Todas as Gentes”, de Adherbal Fortes e Paulo Vítola, sob direção de Maurício Távora.

A partir de 1964, o TCP atuou até os anos 2000 e chegou a produzir até cinco espetáculos em apenas um ano. O Teatro de Comédia do Paraná foi reativado em 2016 e, desde então, foram apresentadas as peças O Homem Desconfortável, Hoje é Dia de Rock, Papéis de Maria Dias e Todo Mundo.

