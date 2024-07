Um homem de 23 anos foi preso preventivamente suspeito de roubar farmácias em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jovem foi detido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na quinta-feira (25), na casa de apoio pertencente a uma igreja que ele frequentava, localizada em São José dos Pinhais, também na RMC.

De acordo com o delegado da PCPR Igor Moura, as investigações começaram no mês de junho após o primeiro registro de roubo praticado pelo homem.

“Simulou fazer algumas compras, escolheu uns objetos na farmácia, foi até o caixa, registrou o seu CPF na nota fiscal e, após fazer a transação comercial, anunciou o assalto ao estabelecimento”, explica Moura.

“A partir desse informe, a equipe de investigação passou a buscar quem seria o dono do CPF, se de fato tratava-se do suspeito. A partir de então constatou-se que o CPF pertencia ao autor do delito e foi pedido o seu mandado de prisão preventiva com base nas provas produzidas”, continua o delegado.

A equipe policial também apurou que o homem era responsável por vários outros roubos no município, utilizando o mesmo modo para cometer a ação.

“Ele escolhia farmácias apenas com funcionárias mulheres, simulava a compra de produtos e, na hora de passar no caixa, dava voz de assalto e levava os produtos que escolheu e o dinheiro do caixa”, acrescenta Moura.

Durante as investigações, o suspeito chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) pela prática criminosa, porém, foi liberado mediante decisão judicial. Após diligências, foi comprovado o envolvimento nos demais crimes e solicitada a prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Importância do boletim de ocorrência após crimes

A PCPR orienta que caso tenha sido vítima do crime de furto ou roubo, imediatamente registre o boletim de ocorrência (B.O) na delegacia mais próxima. Também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

