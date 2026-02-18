Suspeito de matar músico por ficha de fliperama no Centro de Curitiba está foragido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quarta-feira (18/02) informações do suspeito de matar o músico Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, no Centro de Curitiba. O crime aconteceu em um bar, na noite do dia 12 de fevereiro, na Rua São Francisco, e teve como motivação a discussão por uma ficha de fliperama, disponível para compra para jogos nas máquinas do estabelecimento. Hiago foi morto a facadas.

De acordo com a PCPR, o suspeito pelo homicídio é Moacir Rossi de Godoy, de 41 anos. Ele é um dos proprietários do bar onde aconteceu a discussão.

A delegada Magda Hofstaetter afirma que após o crime as equipes identificaram testemunhas e coletaram imagens de câmeras de monitoramento, que possibilitaram a identificação do suspeito do crime. Madga relata que tentaram contato com Moacir, mas ele não respondeu e é considerado foragido pela polícia.

“Ele é suspeito por esse homicídio, de acordo com o relato das testemunhas ouvidas na delegacia, bem como pelas imagens de câmeras de segurança coletadas”, diz a delegada.

Ela explica que algumas testemunhas viram o momento da agressão e outras presenciaram o início da discussão entre Hiago e Moacir, confirmando que o problema começou por conta de uma ficha de fliperama, de R$ 5, que não teria funcionando.

Já as imagens de câmeras de monitoramento, segundo a delegada, mostram o momento depois das facadas, quando as pessoas aparecem correndo na rua e a vítima é vista com a mão no peito, indicando a agressão.

Procurado pela PCPR e com prisão preventiva decretada, Moacir tem outras passagens pela polícia, por lesões e tráfico de drogas. Contudo, Magda reforça que neste momento ele é investigado pelo homicídio.