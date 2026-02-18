Alerta de tempestade: Paraná tem três avisos meteorológicos nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para possibilidade de chuvas intensas no Paraná nesta quarta-feira (18/02). Um deles, de cor amarela, indica perigo potencial de tempestade em quase todo o estado, com exceção apenas das cidades mais próximas do Mato Grosso do Sul.

Segundo o aviso amarelo, podem ocorrer acumulados de chuva de até 50 milímetros (mm) e ventos intensos que podem atingir 60 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo, embora o risco de queda de galhos de árvores e corte de energia elétrica seja considerado baixo.

Os outros dois alertas emitidos pelo Inmet são de cor laranja, sinalizando perigo mais elevado para chuvas intensas. Estes, porém, abrangem áreas mais específicas do estado, concentrando-se nas regiões Sudoeste, Oeste, Centro-Sul, Norte Pioneiro e Centro Oriental Paranaense.

Nas áreas com alerta laranja, o acumulado de chuva pode chegar a 100 mm em um único dia, com ventos intensos que podem alcançar 100 km/h. Nestas regiões, o risco é maior, incluindo possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e ocorrência de alagamentos.