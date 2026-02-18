Tempo

Alerta de tempestade: Paraná tem três avisos meteorológicos nesta quarta

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 18/02/26 14h41
Paraná está sob três alertas de tempestade nesta quarta-feira, 18/02
Foto: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para possibilidade de chuvas intensas no Paraná nesta quarta-feira (18/02). Um deles, de cor amarela, indica perigo potencial de tempestade em quase todo o estado, com exceção apenas das cidades mais próximas do Mato Grosso do Sul.

Segundo o aviso amarelo, podem ocorrer acumulados de chuva de até 50 milímetros (mm) e ventos intensos que podem atingir 60 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo, embora o risco de queda de galhos de árvores e corte de energia elétrica seja considerado baixo.

+ Leia mais

Os outros dois alertas emitidos pelo Inmet são de cor laranja, sinalizando perigo mais elevado para chuvas intensas. Estes, porém, abrangem áreas mais específicas do estado, concentrando-se nas regiões Sudoeste, Oeste, Centro-Sul, Norte Pioneiro e Centro Oriental Paranaense.

+ Leia mais

Nas áreas com alerta laranja, o acumulado de chuva pode chegar a 100 mm em um único dia, com ventos intensos que podem alcançar 100 km/h. Nestas regiões, o risco é maior, incluindo possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e ocorrência de alagamentos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google