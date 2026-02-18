Adeus, ovo de colher? Conheça o ‘ovo em fatias’ de 6 sabores que será febre nesta Páscoa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tendência para a produção de Páscoa dos empreendedores já está definida: o ovo em fatias. Inspirado nos já populares ovos de colher, o novo formato é uma opção inovadora para oferecer variedade de sabores aos clientes, bem como turbinar o catálogo.

Em vez de um único recheio, o consumidor ganha porções individuais que podem reunir diferentes sabores em um só produto. A tendência ganhou força nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, e já entrou no radar de confeiteiros de todo o país.

Para produzir o ovo em fatias, é necessário utilizar um molde específico, desenvolvido para formar cada uma das seis partes que compõem o ovo completo. Em lojas de e-commerce, há opções de formas com capacidade para montar o conjunto inteiro.

Cada fatia costuma pesar entre 120g e 145g, garantindo um tamanho ideal para consumo individual. O ovo completo com as seis partes possui um peso maior do que os tradicionais ovos encontrados no mercado, o que também impacta na precificação.

Na etapa de preparo, cerca de 60g de chocolate são utilizados para moldar a base e a estrutura da fatia. Já o recheio representa, em média, 70g do peso total, podendo variar conforme a proposta.

Entre as opções de recheios estão o brigadeiro tradicional, ganaches, cremes de avelã, além de versões mais elaboradas com caldas de frutas, amendoim, nozes ou combinações gourmet. Essa versatilidade permite criar cardápios exclusivos e atender desde o mais simples ao sofisticado.

Depois de recheadas, as fatias devem ser levadas à refrigeração até que o chocolate esteja completamente firme. Para a montagem final, as partes são desenformadas com cuidado e acomodadas em blisters de 250g ou 300g, que ajudam a valorizar as fatias.

O próprio blister pode funcionar como embalagem final. Outra estratégia é vender as fatias separadamente, ampliando as opções de preço e permitindo que o cliente escolha sabores específicos.