Caminhoneiro fica preso às ferragens e é resgatado de helicóptero na Grande Curitiba

Um complexo resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (18/02), após o tombamento de um caminhão nas imediações da Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme informações da PRF, o motorista, um homem de 56 anos, ficou com o tornozelo preso às ferragens do veículo, exigindo um resgate complexo para a liberação da vítima.

Devido ao caso e à distância do local do acidente até o centro médico, foi necessário o acionamento do helicóptero da PRF para garantir o transporte rápido e seguro da vítima.

Após ser estabilizado pelos socorristas, o caminhoneiro foi transportado pelo helicóptero da PRF, em uma operação que durou sete minutos do local do acidente até o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde recebeu atendimento especializado.