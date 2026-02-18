Semáforos inteligentes melhoram segurança e fluidez no Sítio Cercado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) instalou semáforos inteligentes no cruzamento das ruas Izaac Ferreira da Cruz, Sertaneja e João Socha, no bairro Sítio Cercado. O objetivo é melhorar a segurança e a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de pico. O equipamento, similar ao que já funciona em 44 vias do município, utiliza tecnologia com câmeras e inteligência artificial.

O sistema adaptativo semafórico, como é tecnicamente chamado, usa sensores e algoritmos para ajustar em tempo real o tempo de abertura e fechamento dos semáforos. Isso é feito com base na demanda de veículos e pedestres no local, otimizando o fluxo e reduzindo congestionamentos.

A região recebeu o novo equipamento devido ao intenso fluxo de veículos, causado pela presença de escolas, centros comerciais, academias e condomínios. Além dos semáforos, foram feitas melhorias de acessibilidade e instalados semáforos para pedestres, visando garantir travessias mais seguras.

Sandra Dudek, diretora da Escola Energia, localizada na esquina do cruzamento, relatou que o trânsito era complicado no local devido ao movimento intenso. “Com a instalação desse semáforo ficou mais seguro e melhorou muito para toda a comunidade”, afirmou.

O comerciante Aleks Bruno Ruela, que tem uma loja na rua Izaac Ferreira da Cruz, também notou melhorias. Segundo ele, acidentes eram comuns e o trânsito ficava perigoso e congestionado no fim do dia. “Agora o trânsito no Sítio Cercado ficou mais seguro com os novos semáforos”, disse.

A Setran investiu cerca de R$ 12 milhões na implementação desses semáforos inteligentes em 2025, com mais de R$ 223 mil destinados especificamente à revitalização deste cruzamento no Sítio Cercado.