Suspeito de matar frentista após discussão em Curitiba é preso

Briga no posto

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta segunda-feira (05), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o suspeito de matar um frentista de 26 anos em um posto de combustível na capital paranaense. O crime ocorreu no dia 28 de julho, no bairro São Francisco.

De acordo com as investigações, o suspeito discutiu com o frentista por um galão de combustível. Após a briga o cliente foi embora. Entretanto, algumas horas depois retornou e atirou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o autor dos disparos fugiu. Nesta segunda, a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito, que será encaminhado ao sistema penitenciário.

