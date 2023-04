A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem de 37 anos suspeito de abusar sexualmente de duas meninas (de 9 e 10 anos) no banheiro de um supermercado de Curitiba na noite da última sexta-feira. O suspeito, que é funcionário do supermercado, está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

+ Leia mais: Ex-vereadora de Curitiba tem pena reduzida de 41 para 7 anos de prisão

Em nota, a assessoria da Rede Condor diz que “lamenta e repudia o ocorrido”. A empresa afirma ainda que o colaborador tinha sido recém contratado e ainda estava em período de experiência. A investigação está a cargo do Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente (Nucria), da Polícia Civil do Paraná.



