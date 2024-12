Supermercado de Pontal do Paraná tem desabamento, susto e cachorro ferido

Parte da fachada de um supermercado do Balneário Grajaú, em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, desabou por volta das 10h desta quinta-feira (12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida, mas partes da estrutura atingiram um cachorro, que ficou ferido e foi socorrido por populares.

A queda da estrutura ocorreu na varanda de um andar superior do imóvel, assustando quem estava no supermercado. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o departamento de engenharia de Pontal do Paraná foram acionados, para verificar as condições e os danos ao prédio, que foi isolado. A Guarda Municipal do município faz a segurança no local.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação Foto: Colaboração/ Luiz Michelin Junior/ Acontece em Pontal

Análise da estrutura do prédio

Após a vistoria pela equipe de engenheiros, será definido se o supermercado será liberado ou terá interdição no imóvel. “Quem está a cargo desta análise da estrutura é um engenheiro do prefeitura. O Corpo de Bombeiros não emitiu laudo referente à estrutura. Contamos com o apoio técnico da prefeitura, para dar esse aval, se está segura ou não a estrutura”, informou o tenente do Corpo de Bombeiros, Gabriel Scardua.