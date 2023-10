O Grupo Muffato vai oferecer oportunidades para trabalhar no fim do ano. Todas as segundas-feiras, as equipes de Recursos Humanos de Curitiba e região estarão disponíveis para cadastramento e entrevistas com candidatos

Os interessados podem procurar os recrutadores em qualquer loja do Super Muffato ou Max, das 9h às 11h ou das 14h às 17h. Confira abaixo, as vagas.

Recepcionista, Agente de prevenção, Repositor (a),Operador (a) de caixa, Balconista

Açougueiro (a) e aux. de açougue, Padeiro (a) e aux. de padaria, vendedor (a),

Zelador (a),Televendas, Operador (a) de empilhadeira e Auxiliar de estacionamento.

Além de reforçar o quadro de colaboradores para o fim de ano, o Grupo Muffato deseja efetivar candidatos que demonstrem interesse em fazer carreira na empresa. Não é necessário ter experiência, basta estar com os documentos pessoais em dia, ter mais de 18 anos, gostar de atender pessoas e adaptar-se à rotina de trabalho do varejo.

O que levar para a seleção de vagas?

É importante levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). O atendimento será por ordem de chegada. Há vagas para PCD e candidatos 60+. O Grupo Muffato disponibiliza treinamentos técnicos, operacionais e de atendimento a todos os colaboradores.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações