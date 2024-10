Supermercado em Curitiba promove cursos gratuitos de gastronomia neste mês

Durante o mês de outubro as lojas do supermercado Angeloni, localizadas em Curitiba, vão promover cursos gratuitos de gastronomia. No bairro Água Verde, o primeiro curso será nesta quinta-feira (10) com a chef Beatriz Santamaria ensinando a preparar receitas com carne.

No dia 17, no local acontecerá uma aula sobre comida norte-americana, ministrada pela chef Estela Tavares. No dia 24, o chef Robson Caffaro ensinará o preparo de sugestões da culinária mediterrânea. E no dia 29 será a vez das dicas e segredos do canoli, do tiramissu e da palha italiana, com a chef Polyana Rodrigues.

Na loja do Bigorrilho a programação também começa nesta quinta-feira (10), com a chef Estela Tavares, que ministrará aula com receitas de comida norte-americana. No dia 17 será a vez das receitas com carne, com a chef Beatriz Santamaria. Já no dia 29, o chef Robson Caffaro ensinará o preparo de pratos da culinária mediterrânea.

Inscrição para cursos gratuitos de gastronomia do Angeloni

Os cursos começam às 19h e encerram até às 21h. A inscrição é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A quantidade recebida, como é praxe no Angeloni, será encaminhada a instituições beneficentes.

Para participar, é necessário fazer a inscrição no site ou diretamente na recepção da loja. Devidamente equipada para o setor gastronômico, a Cozinha Dona Helena é um espaço especialmente criado para possibilitar aos clientes participarem de cursos, eventos e lançamentos de produtos.

Confira a programação:

Angeloni Água Verde

10 de outubro: Receitas com carne. Chef Beatriz Santamaria

17 de outubro: Comida norte-americana. Chef Estela Tavares

24 de outubro: Culinária mediterrânea. Chef Robson Caffaro

29 de outubro: Doces italianos. Chef Polyana Rodrigues

Endereço: Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

Angeloni Bigorrilho

10 de outubro: Comida norte-americana. Chef Estela Tavares

17 de outubro: Receitas com carne. Chef Beatriz Santamaria

29 de outubro: Culinária mediterrânea. Chef Robson Caffaro

Endereço: Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel

