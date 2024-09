‘Stalker’ é denunciado por seguir e ameaçar irmãs gêmeas durante nove meses na RMC

Um homem de 39 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por perseguir duas irmãs gêmeas em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A ação penal, apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca, aponta os crimes de ameaça, perseguição e registro não autorizado da intimidade sexual – por meio de montagens fotográficas.

Conforme a denúncia, o stalker tentou proximidade com uma das irmãs, buscando um relacionamento amoroso. No entanto, a vítima não estava interessada. Após a recusa, o homem começou a perseguir e seguir a mulher em locais públicos. Ele também passava diversas vezes na frente da casa dela.

De acordo com o MPPR, a perseguição também incluiu a outra irmã e durou cerca de nove meses.

‘Stalker’ que perseguia irmãs em Rio Branco do Sul fez montagens de cunho sexual

Durante os nove meses, ele enviou enviou mensagens de texto e de voz por aplicativo, muitas com conotação sexual, além de encaminhar e-mails para as vítimas e seus familiares.

O acusado também fez várias ameaças de morte contra as irmãs e outras pessoas ligadas a elas. Por fim, produziu montagens fotográficas com os rostos das duas em imagens de nudez e atos sexuais e divulgou as fotos na internet.

O homem foi preso na cidade de São Paulo em 21 de agosto. Ele estava foragido após ser emitido um mandado de prisão contra ele. Atualmente, está detido no Centro de Detenção Provisória II em Guarulhos (SP).

