O sol deve predominar em Curitiba nesta quinta-feira (5), apesar do dia se apresentar com mais nuvens que na última quarta. De acordo com o Instituto Simepar, a expectativa é que o tempo fique estável nos próximos dias. Por enquanto, os ventos que sopram do oceano deixam a região metropolitana e o litoral com nebulosidade variável.

As temperaturas ficam elevadas e com pouca probabilidade de chuva. A nebulosidade fica mais presente pela manhã em Curitiba, com temperaturas variando entre 14°C e 24°C. O dia esquenta durante a tarde e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde.

Litoral e Interior

De acordo com o Simepar, a presença de nuvens deve ser um pouco maior nas praias que na capital. Ao longo do dia, também há previsão de pancadas isoladas. Segundo a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 27°C, com mínima de 21°C.

Nas demais regiões do estado, o sol predomina. Em Foz do Iguaçu, a máxima será de 36°C. Já em Londrina e Maringá, a temperatura pode chegar aos 29°C.