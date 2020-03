A partir do próximo domingo (15) 34 linhas de ônibus de Curitiba passam a circular exclusivamente com micro-ônibus e sem cobradores aos finais de semana. Com a mudança, o passageiro só poderá embarcar nos ônibus aos sábados e domingos, se tiver o cartão-transporte. Para que a população não fique sem acesso ao transporte público, a Urbs informou nesta quarta-feira (04) que reforçou o atendimento para a confecção do cartão-transporte.

De acordo com a empresa, o atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo de Curitiba está sendo realizado das 8h às 18h30 na Rua da Cidadania da Matriz, no Centro da cidade. Nos próximos dias, ainda segundo a Urbs, um posto temporário deve entrar em operação no Memorial de Curitiba, onde deve funcionar por 60 dias.

LEIA MAIS – Câmara de Curitiba quer revogar 3 mil leis inúteis, como regras para usina nuclear

O cartão-transporte também pode ser feito na sede da Urbs na rodoviária e nas nove Ruas da Cidadania de Curitiba. A confecção do cartão é gratuita.

O que motivou a mudança?

Os veículos que devem entrar em circulação aos finais de semana nestas 34 linhas têm capacidade para transportar 65 passageiros, o que representa 22 lugares a menos do que nos ônibus comuns. Segundo a Urbs, a mudança foi motivada pela redução da demanda de passageiros dessas linhas aos sábados e domingos.

LEIA AINDA – Biblioteca Pública comemora 163 anos com mais de 30 atrações; confira programação

Nos demais dias, as linhas continuarão a usar os veículos comuns, com cobradores. A mudança também não provocará demissões de cobradores que trabalham nessas linhas. Haverá apenas redução na quantidade de escalas.

Confira as 34 linhas que vão funcionar sem cobradores no fim de semana

916 – PINHEIROS – sábados

917 – JARDIM IPÊ – sábados

183 – JARDIM CHAPARRAL – sábados e domingos

231 – BANESTADO/ CALIFÓRNIA – domingos

342 BAIRRO ALTO/ BOA VISTA – domingos

371 – HIGIENÓPOLIS – domingos

822 – GABINETO – domingos

870 – SÃO BRAZ – domingos

876 – SAVÓIA – domingos

160 – JD. MERCÊS/ GUANABARA – sábados e domingos

169 – JD. KOSMOS – sábados

171 – PRIMAVERA – sábados e domingos

170 – BRACATINGA – domingos

175 – BOM RETIRO/ PUC – sábados

811 – SATURNO – sábados e domingos

711 – ITATIAIA – sábados e domingos

714 – VILA MARISA – domingos

777 – VILA VELHA – domingos

615 – UBERLÂNDIA – sábados e domingos

622 – RONDON – sábados

627 – BOSCH – domingos

628 – CARBOMAFRA – domingos

630 – VITÓRIA RÉGIA – domingos

652 – VILA VERDE – domingos

635 – LONDRINA – sábados e domingos

665 – VILA REX – sábados e domingos

674 – NSA. SRA. DA LUZ – sábados e domingos

370 – RUA XV/ BARIGUI – sábados e domingos

334 – AGRÍCOLA – domingos

463 – SOLITUDE – sábados e domingos

468 – JD. CENTAURO – sábados e domingos

474 – JD. ITIBERÊ – sábados e domingos

600 – KAMYR/ QUARTEL GENERAL – sábados e domingos