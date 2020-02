A circulação de 34 linhas de ônibus de Curitiba somente com micro-ônibus e sem cobradores aos finais de semana foi adiada pela Urbs – empresa municipal que gerencia o transporte público na capital – para o dia 15 de março. Antes, alteração anunciada pela empresa deveria valer a partir do próximo sábado (22). Com a mudança, o passageiro só poderá embarcar nos ônibus sábados e domingos se tiver o cartão-transporte.

A decisão, segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, é de que assim, os usuários terão mais tempo para se preparar e adquirir o cartão-transporte. Os micro-ônibus só aceitam cartão como meio de pagamento.

Os veículos que devem entrar em circulação aos finais de semana nestas 34 linhas têm capacidade para transportar 65 passageiros, o que representa 22 lugares a menos do que nos ônibus comuns. Segundo a Urbs, a mudança foi motivada pela redução da demanda de passageiros dessas linhas aos sábados e domingos.

Nos demais dias, as linhas continuarão a usar os veículos comuns, com cobradores. A mudança também não provocará demissões de cobradores que trabalham nessas linhas. Haverá apenas redução na quantidade de escalas.

Onde fazer o cartão-transporte?

Além da sede da Urbs na rodoviária, o cartão-transporte pode ser feito nas Ruas da Cidadania e, em breve no posto que está sendo montado no Memorial de Curitiba. De acordo com o presidente da Urbs, o posto do Memorial de Curitiba vai prestar atendimento especial por 60 dias.

O objetivo é atender quem estiver no Centro da cidade e quiser fazer o cartão-transporte. “Estamos também reforçando o atendimento da Urbs na Rua da Cidadania da Matriz para facilitar a vida do passageiro”, explica Ogeny.

Confira as 34 linhas que vão funcionar sem cobradores no fim de semana

916 – PINHEIROS – sábados

917 – JARDIM IPÊ – sábados

183 – JARDIM CHAPARRAL – sábados e domingos

231 – BANESTADO/ CALIFÓRNIA – domingos

342 BAIRRO ALTO/ BOA VISTA – domingos

371 – HIGIENÓPOLIS – domingos

822 – GABINETO – domingos

870 – SÃO BRAZ – domingos

876 – SAVÓIA – domingos

160 – JD. MERCÊS/ GUANABARA – sábados e domingos

169 – JD. KOSMOS – sábados

171 – PRIMAVERA – sábados e domingos

170 – BRACATINGA – domingos

175 – BOM RETIRO/ PUC – sábados

811 – SATURNO – sábados e domingos

711 – ITATIAIA – sábados e domingos

714 – VILA MARISA – domingos

777 – VILA VELHA – domingos

615 – UBERLÂNDIA – sábados e domingos

622 – RONDON – sábados

627 – BOSCH – domingos

628 – CARBOMAFRA – domingos

630 – VITÓRIA RÉGIA – domingos

652 – VILA VERDE – domingos

635 – LONDRINA – sábados e domingos

665 – VILA REX – sábados e domingos

674 – NSA. SRA. DA LUZ – sábados e domingos

370 – RUA XV/ BARIGUI – sábados e domingos

334 – AGRÍCOLA – domingos

463 – SOLITUDE – sábados e domingos

468 – JD. CENTAURO – sábados e domingos

474 – JD. ITIBERÊ – sábados e domingos

600 – KAMYR/ QUARTEL GENERAL – sábados e domingos