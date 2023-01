O tempo em Curitiba neste fim de semana deve ser de sol e calor, tanto no sábado (28) quanto no domingo (29). Porém, vale ressaltar que, no domingo, há alerta para o retorno das chuvas de verão no período da tarde. Há risco de chuva forte neste dia, inclusive com raios.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado em Curitiba deve ser marcado por temperaturas máximas em torno dos 27º C. As mínimas previstas para o dia ficam perto dos 16º C. A previsão aponta o predomínio do sol.

No domingo, em Curitiba, os termômetros também devem marcar máximas perto dos 27º C. Porém, a aproximação de vários sistemas meteorológicos que passar a atuar no Paraná deve trazer o retorno da chuva.

Conforme o Simepar, a partir de domingo, “a instabilidade aumenta de forma mais significativa no Paraná, mantendo-se elevada no decorrer deste período, em função do tempo abafado. Com isso, pancadas de chuva e raios devem ocorrer em diversas regiões paranaenses, principalmente a partir da tarde. Risco para temporais localizados segue elevado”, informou o instituto.

Litoral

Nas praias do Paraná, o fim de semana também deve ser calor. Segundo o Simepar, o sol predomina. As máximas previstas para o Litoral, no sábado e no domingo, giram em torno dos 28º C.

Volta da chuva

Apesar do risco de pancadas de chuva a partir do domingo, a previsão aponta que a volta do tempo mais chuvoso na capital só deve ocorrer a partir da próxima terça-feira (31).

No último dia do mês, o céu nublado e carregado de umidade deve promover precipitações a qualquer hora do dia. As temperaturas também devem cair um pouco a partir da terça-feira. Neste dia, o Simepar aponta máximas em torno dos 23º C, com mínimas perto dos 19º C.

