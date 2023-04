Sociedade São Braz terá jantar dançante para comemorar 103 anos

Um espaço na Rua Antônio Escorsin, em Curitiba, acompanha o desenvolvimento da região desde 1920. A Sociedade São Braz comemora 103 anos com um jantar dançante bem ao estilo de “antigamente”. Afinal, embora tenham perdido a popularidade nas últimas décadas, essas reuniões regadas a muita comida e boa música marcaram gerações. E nada mais justo do que reunir sócios e comunidade para comemorar o aniversário dos mais de cem anos do jeito como tudo começou.

A festa vai será neste sábado (15), a partir das 20h, com cardápio e buffet oferecidos pelo restaurante Bucaneiro, que fica na região. No menu, fraldinha na brasa, filé de coxa de frango, linguiça, arroz branco, mandioca cozida com bacon e queijo provolone, macarrão ao molho aurora, mix de folhas com frutas, tomate com cebola e três tipos de frutas.

Para embalar os cerca de 300 convidados que estão sendo esperados, o cantor Rafael Medeiros e Banda trazem sucessos sertanejos.

“A Sociedade São Braz se confunde com a fundação do bairro. Aqui, em meados de 1890, famílias de imigrantes Italianos, japoneses e ucraniados criaram raízes e desenvolveram a região” conta Romildo José Carignano, presidente da sociedade.

De acordo com ele, o local sempre foi ponto de encontro das famílias, já serviu como escola, cinema, posto de saúde e, aos finais de semana, para os tradicionais bailinhos. “Foi onde nossos pais e avós se conheceram”, relembra.

Como está hoje?

Atualmente, com 150 sócios, o espaço continua sendo utilizado pela comunidade para jantares, churrascadas, aulas de dança e modalidades esportivas durante a semana. “É importante ressaltar que estamos na Suburbana desde a década de 60. Voltamos em 2014 e seguimos firmes”, completa orgulhoso. Suburbana é como é chamado o campeonato amador de futebol de Curitiba.

Foto: Divulgação

“A sociedade está sempre aberta à comunidade, teremos uma biblioteca para as crianças do entorno e fazemos periodicamente campanhas de saúde para a população”, diz o presidente. Ele ressalta que a sociedade é uma instituição sem fins lucrativos desde sua fundação e, graças à comunidade, se mantém assim durante todo esse tempo.

Serviço

A Sociedade São Braz fica na Rua Antônio Escorsin, 1869 – São Braz.

Os ingressos para a festa custam R$60, incluem o jantar e o show, as bebidas são pagas à parte.

Para informações, o contato pode ser feito pelo telefone (41) 98806-6866 (Romildo).

