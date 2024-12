Site fraudulento engana fãs do System Of a Down em Curitiba

Empolgada para garantir ingressos para o show do System Of a Down em Curitiba, Daniele Wan Dall teve uma surpresa desagradável na manhã desta terça-feira (17) ao tentar adquirir duas entradas para o evento. Sem perceber, a publicitária acessou e fez a compra em um site falso.

O show da banda californiana na capital paranaense foi anunciado na segunda-feira (16). Marcado para o dia 6 de maio no estádio Couto Pereira, a pré-venda dos ingressos começou nesta terça, no site da Eventim.

Daniele explica que pegou o celular, pesquisou no Google a venda dos ingressos e abriu o primeiro link que apareceu. De acordo com o relato dela, a aparência do site era igual ao da Eventim. Selecionando as entradas e o setor que queria, ela finalizou a compra e pagou pelo PIX.

“Mas não recebi email nenhum. Comecei a achar esquisito e fui nos históricos porque já tinha fechado a tela. Quando fui ver, era site fake”, diz.

Além do prejuízo de R$ 349, a publicitária também ficou preocupada com os dados pessoais que colocou no site falso. Por segurança, ela fez um boletim de ocorrência e também entrou em contato com o banco para tentar cancelar a compra. “A única coisa de diferente [que havia no site falso] é que não pedia o cupom de pré-venda”, alerta Daniele.

Diferença dos sites

Além de Curitiba, a banda System Of a Down também tem shows marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2025. Todos os ingressos são vendidos pelo site da Eventim, que possui esse endereço: https://www.eventim.com.br/artist/system-of-a-down/.

Já o endereço do site falso era: eventim.systemofadownturne.com.