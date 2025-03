Show da Olivia Rodrigo bloqueia nove cruzamentos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (26), a cantora Olivia Rodrigo fará show em Curitiba, no Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória). Para garantir a segurança do público, a Superintendência de Trânsito (Setran) realizará bloqueios de trânsito na região a partir das 5 horas de quarta-feira.

A expectativa de público é de 43 mil pessoas. Moradores da região poderão ter acesso às vias bloqueadas, desde que apresentem documento que comprove a moradia no perímetro.

Os portões do evento abrem às 16 horas e o show começa às 21h30, com previsão de término às 23h30. Monitores do evento e agentes de trânsito irão orientar o tráfego na região.

Cruzamentos bloqueados no show da Olivia Rodrigo em Curitiba

Rua Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral

Rua Ubaldino do Amaral com Floriano Essenfelder

Rua Mauá com Floriano Essenfelder

Rua Floriano Essenfelder com 21 de Abril

Rua Pedro Rolim de Moura com Mauá

Rua Barão de Guaraúna com Mauá

Rua Maria Clara com Amâncio Moro

Rua Tertuliano Muller com Amâncio Moro

Rua Ivo Leão com Amâncio Moro

Quem é Olivia Rodrigo

Essa é a primeira vez que a cantora americana de 22 anos vem ao Brasil, onde se apresentará em São Paulo e Curitiba. Sua turnê mundial é baseada no seu segundo álbum de estúdio, Guts.