Show e corridas de rua alteram trânsito em Curitiba neste fim de semana

Durante este fim de semana, quatro eventos ocorrerão em Curitiba. Com isso, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) alerta que haverá alterações no trânsito tanto no sábado (13), quanto no domingo (14).

No sábado (13), a Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, receberá o show Churrasco On Fire 2025, da dupla Fernando e Sorocaba. A expectativa de público é de cinco mil pessoas.

O evento ocorrerá das 15h às 22h. Porém, os bloqueios começarão a partir das 7h, com encerramento às 23h30, nas ruas Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha).

Ainda no sábado (13), ocorrerá a III Festival da Palavra, na Praça Santos Dumont, no Centro. O evento continuará no domingo (14), das 8h às 18h.

Para a montagem do palco e a realização do evento, haverá bloqueios temporários nas ruas Saldanha Marinho (cruzamento com Rua Dr. Muricy) e Ébano Pereira (cruzamento com Rua Augusto Stellfeld).

Conforme a prefeitura, o evento contará com apoio de agentes e monitores de trânsito da SMDT.

Corridas no domingo em Curitiba

Estão programadas para este domingo (14) duas corridas de rua com largada às 7h.

A Corrida de Rua Legendários do Brasil – Paraná Clube começará na Vila Capanema com previsão de término às 8h30. Serão cerca de 3,5 mil participantes. Para a realização da prova, a avenida Dário Lopes dos Santos terá bloqueios parciais e será compartilhada entre atletas e motoristas em alguns trechos.

Seis linhas de ônibus terão desvios para realização da corrida das 5h às 11h, entre elas: 461 – Sta. Bárbara / 462 – Petrópolis / 463 – Solitude / 464 – A. Munhoz / JD. Botânico / 465 – Erasto Gaertner / 466 – Estudantes;

Para a corrida Circuito das Estações – Etapa Primavera, que acontecerá no Centro Cívico, o ponto de partida e chegada será na Praça Nossa Senhora de Salete. O evento contará com dois percursos, de 5 km e 10 km, passando por importantes ruas da região central de Curitiba. A expectativa é de três mil participantes.

Para garantir a segurança dos corredores haverá bloqueios temporários nas ruas do percurso. Confira:

Percurso de 5 km

Avenida Cândido de Abreu – Praça Nossa Senhora de Salete (largada);

Senador Xavier da Silva;

Mateus Leme;

José Sabóia Cortes;

Vieira dos Santos;

Albano Reis;

Marechal Hermes;

São Sebastião;

Eurípedes Garcez do Nascimento;

Francisco de Paula Guimarães;

Marechal Hermes;

Ernani Santiago de Oliveira;

Avenida Cândido de Abreu – Praça Nossa Senhora de Salete (chegada).

Percurso de 10 km

Avenida Cândido de Abreu – Praça Nossa Senhora de Salete (largada);

Senador Xavier da Silva;

Mateus Leme;

José Sabóia Cortes;

Vieira dos Santos;

Francisco Scremin;

Coronel Brasilino Moura;

Mateus Leme;

José Kormann;

Newton França Bittencourt;

Antonio Greca;

Lívio Moreira;

Gregório de Matos;

Amilton Dalledone;

Cecília Meireles;

Dr. Nelson de Souza Pinto;

Antonio Correa Bittencourt;

Eurípedes Garcez do Nascimento;

Francisco de Paula Guimarães;

Marechal Hermes;

Ernani Santiago de Oliveira;

Avenida Cândido de Abreu – Praça Nossa Senhora de Salete (chegada).

Conforme a prefeitura, moradores e comerciantes das áreas afetadas poderão acessar as vias mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A secretaria recomenda aos motoristas utilizar rotas alternativas.

Com os bloqueios em diversas ruas na região do Centro Cívico, 27 linhas de ônibus realizarão desvios de itinerário das 5h às 11h. Confira a lista:

Lista de linhas de ônibus afetadas pela corrida. Foto: Divulgação