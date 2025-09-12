DNJ 2025: 10 mil jovens católicos se reúnem em Curitiba neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo sábado, dia 13 de setembro, o campus da PUC Paraná será palco do Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2025, promovido pela Arquidiocese de Curitiba através do Setor Juventude.

A expectativa é que mais de 10 mil jovens de Curitiba, região metropolitana e diversas cidades paranaenses participem desta celebração que mistura fé, cultura e protagonismo juvenil. Criado em 1985 pela CNBB, o DNJ já tem quase quatro décadas de história, sempre buscando oferecer um espaço de acolhimento e expressão para a juventude católica.

O evento promete uma programação intensa que vai das 9h até as 22h, com uma estrutura dividida em espaços temáticos que atendem diferentes interesses e necessidades dos participantes. No Espaço Juventude, palco principal, acontecem shows, pregações, testemunhos e a Santa Missa. Para quem busca acolhimento espiritual mais íntimo, o Espaço Esperança oferece aconselhamento, confissão e escuta.

O DNJ ainda conta com o Espaço Santidade para adoração e momentos de espiritualidade; o Espaço Radicalidade, com batalhas de rima e expressões artísticas; o Espaço Meditativo para quem precisa de silêncio e reflexão; e até mesmo um Espaço Geek, onde o universo cristão se conecta com a cultura nerd e pop.

Um dos destaques é a Feira Vocacional, onde congregações e movimentos apresentam seus carismas e oportunidades de discernimento para os jovens que buscam entender seu chamado na Igreja.

“O DNJ é muito mais do que um encontro, é um dia de esperança e vida nova. Queremos mostrar aos jovens que eles são protagonistas da Igreja e da sociedade”, afirma o Padre Clayton Munhoz, assessor eclesial do Setor Juventude.

Para garantir o conforto e a segurança de todos, o evento contará com praça de alimentação, estrutura completa de acolhimento, equipe de segurança, ambulatório e acessibilidade. Além dos milhares de participantes, cerca de 250 voluntários estarão envolvidos na organização.

Serviço

Dia Nacional da Juventude 2025

13 de setembro (sábado), das 9h às 22h

Local: PUCPR – Curitiba (PR)

Organização: Arquidiocese de Curitiba – Setor Juventude

Mais informações: setorjuventudectba@gmail.com | (41) 98740-2421