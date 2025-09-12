Trio preso por golpe em hotel pedia doações para ONG falsa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três homens, de 28, 23 e 21 anos, foram presos pelos crimes de estelionato e associação criminosa, em Curitiba, na quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), eles abordavam as vítimas em semáforos e shoppings maquiados de palhaços, vendendo cestas básicas em nome de uma Organização Não Governamental (ONG) falsa.

O delegado Reinaldo Zequinão explica que o trio foi descoberto após uma denúncia de um hotel de luxo, localizado no Centro da capital paranaense. Eles estavam hospedados no local desde 2 de setembro.

O delegado conta que o gerente do hotel informou que os pagamentos das diárias foram realizados com cartões de crédito em nome de outras pessoas e que teriam sido contestados pelos titulares, gerando prejuízo ao estabelecimento.

“A PCPR entrou em contato com uma das titulares de cartões utilizados para pagar as diárias, no valor de R$ 1.691,59, que confirmou não reconhecer a compra e que já havia solicitado o bloqueio do cartão ao setor de fraudes”, diz Zequinão.

Segundo o gerente, o trio apresentava comportamento suspeito, com entradas e saídas em horários aleatórios. Ao serem questionados, relataram que trabalhavam como montadores de estruturas metálicas para um evento.

Trio afirma ser de São Paulo

Durante a abordagem policial, os homens teriam dito que eram de São Paulo e confirmaram estar em Curitiba para realizar um trabalho social, que tinha como promessa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Com eles foram encontradas máquinas de cartão de crédito.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa, e encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.