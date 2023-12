Shopping mais tradicional de Curitiba anuncia novas lojas

No ano em que completou 40 anos, o Shopping Mueller apresenta novidades para seus clientes. A temporada de Natal, principal período do calendário varejista, chegou com um mix de lojas reforçado por grandes marcas. A Cia Marítima e a Claro apostaram em projetos inéditos, desenvolvidos especialmente para o cliente Mueller.

Já a Maria Dolores e a Calzedonia trouxeram formatos inovadores para apresentar suas coleções.. “A abertura de novas operações reafirma nossa relação íntima com os curitibanos. Mais uma vez, fomos escolhidos por importantes nomes do varejo para receber lojas-conceito que são novidades dessas marcas no Brasil e isso tem muito valor para nós e para o nosso público”, aponta a superintendente do shopping, Daniela Baruch.

A marca de moda praia mais desejada do Brasil lançou um novo modelo de loja , desenhado pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum.. A nova loja da Cia Marítima no Mueller apresenta uma renovação da identidade arquitetônica da empresa, trazendo materiais e texturas naturais combinadas com a fluidez das linhas orgânicas.

O projeto parte da terra como o principal material, aliada a outros elementos naturais e sustentáveis. Madeira, taipa, palha de carnaúba e lascas de mármore brasileiro compõem o espaço. “Essa unidade é uma evolução do projeto anterior, uma loja mais sofisticada. É uma nova etapa da marca, a coleção evoluiu e a loja também”, afirma o CEO da Cia Marítima, Benny Rosset.

A Claro elegeu o Mueller para abrir sua maior loja em um shopping center no Brasil. A unidade se divide em dois andares para oferecer experiências imersivas e atendimento mais dinâmico e tecnológico aos clientes da operadora. “A nova loja do Mueller representa a evolução do conceito atual da Claro, que já é inovador, por tornar tangíveis as soluções completas da operadora, em serviços móveis e residenciais. O cliente pode experimentar, na prática, o que é ter uma vida mais conectada, seja com a banda larga ou 5G+ da Claro, dentro ou fora de casa”, afirmou o diretor regional da Claro para a Região Sul, Marcelo Repetto.

A designer de joias curitibana Maria Dolores, que completa 15 anos de atuação com dez lojas físicas espalhadas pelo Brasil, abriu no Mueller uma loja focada na experiência do público. “A proposta da loja é apresentar não apenas produtos, mas também um serviço personalizado. Queremos que os clientes se sintam bem-vindos e apreciem não apenas as peças, mas também a história e a paixão por trás de cada criação da Maria Dolores”, destaca a franqueada Ana Luiza Pires, que comanda a unidade juntamente com Otávio Pires.

Outra novidade é a chegada da marca italiana Calzedonia, com peças exclusivas e importadas para o público feminino, masculino e infantil, além de uma diversidade de meias para as mulheres. Fundada em 1987 por Sandro Veronesi, a Calzedonia pertence ao Calzedonia Group, portfólio que inclui também a Intimissimi, Falconeri, Tezenis, Atelier Emé, e Signorvino..

Horário Especial de Final de Ano do Shopping Mueller:

De 26 a 30/12 (de terça a sábado) – alimentação das 10h às 22h. Restaurantes das 11h30 às 22h. Lojas das 10h às 22h.

Dia 31/12 (domingo) – das 10h às 16h para todas as atividades

Dia 1/01 (segunda-feira) – Abertura facultativa para alimentação das 12h às 21h e restaurantes das 12h às 22h. Lojas fechadas.

