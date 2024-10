Shopping de Curitiba inaugura loja conceito da NBA; Conheça!

A primeira loja conceito do Sul do Brasil da NBA Store Arena foi inaugurada no Jockey Plaza Shopping, oferecendo uma experiência imersiva aos fãs do basquete. O espaço de 1,5 mil metros quadrados captura a história da liga por meio de mais de 3 mil produtos oficiais, tecnologia inovadora, eventos e experiências interativas, incluindo um mural de vídeo digital que mostra jogos e destaques da NBA ao vivo.

“Quando criamos um espaço como a NBA Store Arena Curitiba, nosso objetivo é envolver a todos, desde os fãs obstinados da NBA até aqueles que estão apenas começando a explorar a liga. Uma visita à loja oferece uma experiência imersiva, em que os fãs podem se reunir para representar seus times e jogadores favoritos enquanto celebram seu amor pelo jogo”, afirma o vice-presidente de Licenciamento e Varejo da NBA América Latina, Sérgio Perrella Filho.

O destaque da loja fica para a quadra de basquete completa e vestiários que os fãs podem alugar para realizar jogos temáticos e eventos corporativos, como o pop-a-shot, e uma área de jogos da NBA 2K.

“O Jockey reafirma seu compromisso de oferecer novidades cada vez mais completas para seus clientes e a NBA Store Arena chega para completar nosso mix cada dia mais completo de experiências, além do varejo”, afirma o superintendente do shopping, Daniel Bueno.

A rede da NBA Store Brasil abrange dez estados, com 32 lojas por todo o Brasil, terceiro país com mais lojas da marca fora dos Estados Unidos. A NBA Store Arena é a terceira no país com o conceito Arena, após São Paulo e Rio de Janeiro. Os produtos da NBA também estão disponíveis no Brasil no NBA Store Truck, o primeiro destino de varejo móvel oficial da liga, e online.

