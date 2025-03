Shopping de Curitiba faz feira de adoção com cães resgatados de enchentes no RS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No fim de semana!

Nos dias 15 e 16 de março, das 14h às 18h, o Shopping Palladium, em Curitiba, será palco de mobilização em prol da causa animal. A segunda edição da plataforma on-line Arcanimal e do shopping reunirá cães sobreviventes das enchentes no Rio Grande do Sul, além de animais resgatados por protetores independentes de Curitiba e da Região Metropolitana (RMC).

O evento de adoção dá oportunidade de recomeço para os cachorros que sofreram abandono e os impactos de uma das maiores tragédias ambientais do país.

“Cada adoção representa uma história transformada. Um cão que antes estava desabrigado agora terá um lar seguro e uma nova família. Estamos emocionados em realizar este evento novamente e contar com o apoio da população para fazer a diferença na vida desses animais”, destacou a presidente do instituto, Carine Zanotto.

Além da oportunidade de adotar um novo amigo, os visitantes poderão conhecer os cães disponíveis para adoção e as histórias, tirar dúvidas sobre adoção responsável com especialistas em comportamento animal e participar de ações interativas e educativas.

Conheça os animais que vão estar disponíveis na feira de adoção

Foto: Divulgação/Arcanimal Foto: Divulgação/Arcanimal Foto: Divulgação/Arcanimal Foto: Divulgação/Arcanimal Foto: Divulgação/Arcanimal

Projeto Arcanimal monitorou mais de 19 mil animais que estavam nas enchentes

O projeto Arcanimal surgiu em um momento de crise. Após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, foram mobilizados mais de 70 voluntários, cadastrados 493 abrigos temporários e monitorados mais de 19 mil animais. O esforço resultou em mais de mil adoções em cinco estados brasileiros.

“Nossa missão é garantir que cada animal tenha uma nova chance. Para isso, o apoio da sociedade é essencial”, alertou o administrador do Arcanimal, Alexandre Beltrão Braga.

Feira de adoção de cachorros em Curitiba

Adoção Arcanimal

Local: Piso L1, Shopping Palladium Curitiba – Av. Pres. Kennedy, 4121, Portão

Datas: 15 e 16 de março

Horários: 14h às 18h

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Mais informações: https://palladiumcuritiba.com.br/ ou https://arcanimal.com.br/