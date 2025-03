Parques de Curitiba ganham novos e modernos brinquedos. Descubra!

Duas novas opções de brinquedos foram instalados nos parques Atuba e Tingui, em Curitiba, dando alternativas para as famílias e a criançada nos fins de semana, período de maior movimento nas áreas verdes da capital.

No Parque Atuba, o parquinho tem piso emborrachado, balanço para crianças com cadeiras de rodas, jogo da memória com desenhos de animais, gira-gira, jogo da velha colorido, tubos de metal de onde saem sons ao serem batidos e uma casinha feita em tronco de madeiras com escorregador.

Já no Parque Tingui também foram instalados novos brinquedos, renovada a areia e também construídas uma nova rampa e calçadas com acessibilidade para os brinquedos e os quiosques para descanso e lazer. A casinha de madeira com escorregador e o trepa-trepa fazem sucesso com as crianças aos fins de semana.

De acordo com o diretor de Parques e Praças, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Giovando Romanine, os novos parquinhos infantis valorizam os espaços de lazer da cidade

“Com essas reformas e revitalizações queremos valorizar e melhorar os equipamentos públicos dos parquinhos infantis de parques e praças da cidade, para que as famílias curitibanas tenham opções de lazer com qualidade”, comentou Romanine.

