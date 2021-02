Depois de uma semana quente e abafada, é claro que a sexta-feira (5) não podia ficar de fora, né? O dia deve continuar quente, mas com temperaturas mais amenas em todas as cidades paranaenses, conforme o Simepar. Os termômetros não devem passar dos 30º em muitas regiões.

Segundo o Simepar, nesta sexta o sol volta a aparecer em grande parte do Paraná. A possibilidade de chuva, apenas de forma isolada, fica concentrada na região Leste, que inclui a Região Metropolitana de Curitiba, mas principalmente no litoral.

Ao amanhecer, as temperaturas vão estar mais baixas, mas logo depois começam a subir. Apesar disso, uma massa de ar seco e menos aquecido dificulta a formação de nuvens e ameniza as temperaturas ao longo do dia.

Em Curitiba, por exemplo, os termômetros não passam dos 27ºC. A maior temperatura desta sexta-feira vai ser em Jacarezinho, onde pode chegar aos 32ºC. Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto: Simepar.

E o final de semana?

No sábado (6), o tempo fica instável em boa parte do interior paranaense, com as temperaturas bem parecidas com o registrado nesta sexta-feira, variando as máximas entre 26ºC e 31ºC em algumas cidades. Já na faixa Leste, entre Curitiba e o litoral, a formação de nuvens faz com que haja chuva de forma isolada.

A partir de domingo (7), o calor volta com ainda mais força e, junto dele, vem também mais chuva na parte da tarde. Em praticamente todo o Estado deve chover, mas também em forma de pancadas, ao longo do dia.