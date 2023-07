A sexta-feira (28) será de tempo instável em todo o Paraná. Pancadas de chuva e trovoadas ocorrem, principalmente, entre as áreas mais ao sul e oeste do Estado, inclusive com alguns pontos com chuva de forte intensidade. Em Curitiba e litoral, o dia fica com tempo meio indefinido, com aberturas de sol previstas para toda a sexta, mas também com chance de chuviscos.

Com o passar das horas, as temperaturas tendem a cair mais na região da capital. A mínima desta sexta foi de 12°C e a máxima pode chegar aos 20°C. No litoral a máxima não ultrapassa os 23°C. Nos próximos dias, o tempo fica mais estável em relação a chuvas, mas o frio aumenta.

Não há, no entanto, previsão de um grande declínio das temperaturas para a região de Curitiba, mas a mínima na semana que está chegando oscila entre os 8°C e 9°C em vários dias. Ao longo dos dias, o sol aparece e esquenta os dias. mas ao cair da tarde, o frio volta.

