Após receber várias denúncias de carros estavam estacionados nas calçadas no bairro Novo Mundo, em Curitiba, agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) foram até o local e guincharam pelo menos dois veículos, além de aplicarem 52 multas. Os veículos pertenciam a revendas de automóveis na Rua Pedro Gusso e após verificação da documentação constatou-se que o licenciamento dos carros estava atrasado.

A ação foi comandada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. Os veículos rebocados estavam estacionados de maneira irregular e com o licenciamento atrasado. “Os comércios utilizavam o passeio, exclusivo à circulação de pedestres, para exposição de carros”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Rosângela ressalta que estacionar sobre a calçada é infração de trânsito de natureza grave, prevista no artigo 181 Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acarreta multa de R$ 195,23. A multa é aplicada ao proprietário do veículo. “Vamos deflagrar outras ações com essa característica em outros locais da cidade”, antecipa o diretor de Fiscalização da Setran, Wagnelson de Oliveira.

Informações sobre irregularidades podem ser repassadas atrás do telefone 156 da prefeitura de Curitiba. A partir dessas manifestações, a Defesa Social e Trânsito consegue organizar ações específicas nos bairros da cidade.