Sete quilos de frutas e legumes mais consumidos por R$ 25 em sacolão de Curitiba

Abastecer a dispensa com produtos comuns no dia a dia, como batata, cenoura, tomate, abobrinha, berinjela, maçã e mimosa, tem sido um desafio para as famílias curitibanas por causa dos preços altos.

De acordo com pesquisa do Clique Economia desta quinta-feira (11), nos supermercados o preço de todos esses hortifrútis somados (um quilo de cada) custa em média R$ 45,28. Mas para os curitibanos que compram nos Sacolões da Família da Prefeitura, onde o valor único de cada produto é de R$ 3,69, o total ficaria em R$ 25,89, uma economia de aproximadamente 43%.

Os permissionários dos 11 Sacolões da Família da cidade também estão liberados a fazer promoções com preços abaixo de R$ 3,69, o que beneficia ainda mais as famílias.

O secretário Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, explica que a Prefeitura e permissionários fazem um grande esforço conjunto para manter o valor único e também um preço abaixo do mercado. Ele lembra ainda que os Sacolões da Família trabalham como reguladores de preços do mercado, sempre praticando valores mais acessíveis que os do comércio local. “Este papel regulador do programa faz com que todo o varejo acabe tendo que rever margens de lucro e valores dos hortifrutigranjeiros. Assim, quem sai ganhando é a população”, acrescenta Gusi.

Aprovado pelos clientes

Quem já utiliza os Sacolões afirma que não troca o local das compras quando se trata de frutas, hortaliças e legumes. É o caso do empresário Odovino Borgheti, 70 anos. “Venho pelo menos duas vezes por semana. O preço aqui é melhor e a qualidade excelente”, justificou.

O aposentado Nelson Cordeiro, 77 anos, foi fazer a compra no lugar da esposa. “Quem sempre vem é ela, mas dessa vez ela me pediu pra vir. Achei tudo muito bom e barato. Na próxima vez venho acompanhar”, disse ele.

Já a dona de casa Maria Estela Simas, 74 anos, contou que mora no Guabirotuba e toda vez que passa pelo centro faz compras no Sacolão da Rui Barbosa. “Deixo sempre pra comprar aqui. É muito bom, tudo muito bonito e fresquinho”, salientou Maria.

Programa

O Sacolão da Família é programa da Prefeitura que oferece frutas e hortaliças de boa qualidade, a preço único por quilo (R$ 3,69), em 11 pontos de vendas no Centro e nos bairros de Curitiba.

O valor é calculado com base em pesquisas de mercado e na sazonalidade dos produtos, pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

O programa mantém uma “pauta mínima de alimentos”, ou seja, uma lista para garantir o fornecimento uniforme de alimentos durante todo o ano. No outono-inverno, a pauta mínima é formada por 23 produtos e, na primavera-verão, 30.

Comparativo de preços médios de alguns hortifrútis

Supermercados Sacolão da Família Variação

Abobrinha R$ 5,31 R$ 3,69 – 30,51 %

Batata R$ 4,60 R$ 3,69 – 19,78 %

Cenoura R$ 5,96 R$ 3,69 – 38,09 %

Tomate longa vida R$ 8,11 R$ 3,69 – 54,50 %

Berinjela R$ 6,83 R$ 3,69 – 45,97 %

Maçã R$ 7,83 R$ 3,69 – 52,87 %

Mimosa R$ 6,91 R$ 3,69 – 45,60 %

Fonte: Pesquisa Clique Economia da SMSAN. Data: 11/5/2023

