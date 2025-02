Prédio gigante em Curitiba vai virar centro administrativo de serviços estaduais

O Governo do Paraná está criando um centro administrativo no bairro Hauer, em Curitiba, para centralizar secretarias e órgãos estaduais que atualmente funcionam em imóveis alugados separadamente. Com essa mudança, serão reduzidos os custos com aluguel, contratos de segurança, limpeza e serviços de copa em aproximadamente R$ 3,23 milhões ao longo dos 60 meses do novo contrato.

O prédio escolhido tem 12 mil metros quadrados divididos em oito alas. O contrato de locação, assinado em novembro do ano passado, prevê um aluguel mensal de R$ 400 mil, valor que será pago integralmente quando todas as alas forem entregues pelo proprietário, que também é responsável pela reforma do espaço. Até o momento, apenas uma ala foi entregue, onde está funcionando a Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). Por isso, desde dezembro, o estado paga o valor proporcional de R$ 50 mil por mês.

A decisão de locação seguiu as exigências da Lei 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações. O processo incluiu um Estudo Técnico Preliminar (ETP), que apontou a necessidade de reunir secretarias e órgãos em um único local, devido aos altos custos dos alugueis dispersos pela cidade e à falta de imóveis públicos adequados. O Governo consultou a Prefeitura de Curitiba e a União para verificar a possibilidade de realocar essas unidades em espaços públicos, mas não foram encontrados imóveis compatíveis, o que levou à decisão de locação.

A criação de centros administrativos está prevista no Plano de Governo do Paraná (2023-2026). Além da SEI, outras instituições estaduais ocuparão o novo espaço, como a Secretaria da Justiça (SEJU), a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros, o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, a Diretoria de Projetos da Polícia Militar e a Junta Médica da Polícia Militar.

Centralização dos serviços estaduais deve ocorrer no primeiro semestre de 2025

A locação do novo centro administrativo é motivada por fatores estratégicos. A SEI, por exemplo, estava instalada provisoriamente na sede da Celepar e precisou desocupar o espaço em dezembro do ano passado, para readequação da estrutura e retorno dos funcionários da Companhia de Tecnologia ao trabalho presencial.

A Secretaria de Justiça opera em dois locais distintos – um prédio alugado no Centro de Curitiba e uma ala do Palácio das Araucárias (que passará por restauro nos próximos anos, exigindo uma desocupação planejada) –, o que dificulta a gestão integrada das equipes.

Com a mudança para o endereço do Hauer, a pasta deve ter uma economia aproximada de R$ 840 mil em cinco anos apenas com o aluguel. Além disso, a Secretaria da Segurança Pública (SESP), que possui unidades dispersas pela cidade, também poderá reduzir custos operacionais.

A previsão é de que a entrega de todas as alas reformadas e a mudança das demais estruturas de governo aconteçam ainda no primeiro semestre de 2025.