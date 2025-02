Bloco Garibaldis e Sacis vai agitar bairro populoso de Curitiba no domingo

A alegria do pré-carnaval de rua promovido pela Fundação Cultural (FCC) de Curitiba vai invadir o bairro Sítio Cercado no próximo domingo (23), com mais uma apresentação do tradicional bloco Garibaldis e Sacis, que completa 26 anos em 2025. A folia será concentrada na Rua São José dos Pinhais, no trecho entre a Rua Nova Aurora e Rua Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares, das 15h às 19h.

O coordenador do Núcleo da FCC na Regional Bairro Novo, Emerson Bock, explica que o objetivo é levar a cultura para os bairros e possibilitar que as famílias se divirtam perto de casa. “O bloco passa e todo mundo vai atrás. Esse evento é muito importante porque movimenta nossa economia, o comércio local. Estamos mobilizando as escolas, para que as crianças participem do concurso de fantasias, mobilizando os moradores. Será uma grande festa”, prevê Bock.

Integrante do bloco, Marcel Cruz conta que o Garibaldis e Sacis anima o carnaval de rua no Sítio Cercado desde 2013. “A nossa felicidade é imensa por ter a possibilidade de realizar esses eventos e ver o carinho e a receptividade que os moradores dos bairros têm com a gente nas nossas apresentações”.

O pré-carnaval no Sítio Cercado terá como tema o universo infantil dos super-heróis, com concurso de fantasias e a presença do cortejo real do Carnaval 2025 de Curitiba, com a participação do rei momo, Roberto Rosa Júnior, da rainha, Patrícia Vanessa Raimundo, e das princesas, Érica dos Santos Silva e Brinsan Ferreira N’atchala.

O bloco da Secretaria Municipal da Saúde também vai participar da festa para lembrar a população sobre a importância da mobilização contra a dengue.

Serviço – Pré-carnaval em Curitiba

Garibaldis e Sacis – Sítio Cercado – Regional Bairro Novo

Data: domingo (23/2)

Horário: 15h às 19h

Local: Rua São José dos Pinhais (trecho entre as ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares

Gratuito