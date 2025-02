Estrada na Grande Curitiba é recuperada após estragos das chuvas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está recuperando o talude e pista da Rodovia dos Minérios (PR-092) em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no km 37+350. O local foi danificado pelas fortes chuvas em dezembro passado, que chegaram a acumular 172 milímetros em apenas quatro dias na região.

A obra foi contratada emergencialmente e deve ser concluída até junho, um investimento de R$ 1.712.637,00. Nesta primeira etapa é feita a terraplenagem, iniciando pelo corte do terreno rompido, removendo a camada mais superficial de solo, seguida por reaterro com rochas de 30 centímetros, compactadas e intertravadas por camadas de bica corrida.

É prevista ainda nova pavimentação substituindo a faixa de tráfego danificada, recomposição da drenagem superficial com sarjetas de concreto para conduzir a água da chuva até descidas d’água, e nova sinalização horizontal.

O contrato inclui também a elaboração de estudos e análises desde esta primeira etapa, para confirmar ou ampliar as soluções apontadas pela Superintendência Regional Leste do DER/PR, que administra o trecho.

A rodovia está com tráfego liberado, exceto em situações pontuais para deslocamento de equipamentos e materiais, e conta com sinalização provisória alertando os condutores quanto às atividades em andamento.

Usuários devem seguir pelo trecho com cautela e atenção redobrada, garantindo a segurança de todos.

Estrago grande

No ano passado o DER/PR executou outra obra emergencial de recuperação da PR-092, mas no km 48+500. A intervenção teve soluções parecidas com esta atual, porém atingiu uma área maior e teve investimento de R$ 5,6 milhões para recuperar talude e pista.

Ela foi necessária devido às chuvas de 2023, ainda mais fortes que as do ano passado, chegando a superar registros históricos de décadas para a região.