Sorteado mais de mil vezes, idoso é o maior ganhador do Nota Paraná; veja ranking

Para os mais de 5,3 milhões de usuários cadastrados no Nota Paraná, cada CPF colocado nas notas fiscais é uma dose de esperança para ganhar os prêmios de R$ 100 mil e R$ 1 milhão. Enquanto muitos paranaenses esperam ansiosos pelo momento do primeiro bilhete premiado, há aqueles para quem a sorte sorri com mais frequência, que já foram sorteados mais de mil vezes.

Ao longo dos quase 10 anos do programa, 2.160.699 de pessoas foram sorteadas pelo menos uma vez e puderam transferir os valores para as contas correntes. No entanto, alguns consumidores são mais sortudos que outros — como é o caso de um morador de Ponta Grossa que já foi sorteado 1.429 vezes.

O campeão de prêmios tem 77 anos e é o líder disparado no ranking de sortudos do Nota Paraná. Morador do bairro Los Angeles, em Ponta Grossa, ele foi contemplado em 87 sorteios, acumulando R$ 15.770 ao longo de quase uma década em que participa do programa.

De onde são os 10 maiores ganhadores do Nota Paraná em número de bilhetes sorteados:

1.º – 1.429 bilhetes – R$ 15.770 – Ponta Grossa

2.º – 1.326 bilhetes – R$ 14.210 – Maringá

3.º – 1.199 bilhetes – R$ 13.550 – Curitiba

4.º – 1.132 bilhetes – R$ 12.670 – Guarapuava

5.º – 1.117 bilhetes – R$ 11.840 – Curitiba

6.º – 1.033 bilhetes – R$ 11.350 – Curitiba

7.º – 996 bilhetes – R$ 10.860 – Curitiba

8.º – 934 bilhetes – R$ 11.400 – Ponta Grossa

9.º – 847 bilhetes – R$ 9.330 – Castro

10.º – 828 bilhetes – R$ 11.680 – Sertanópolis

Além da sorte, o que pode ajudar a ser sorteado mais vezes é a quantidade de notas fiscais inseridas no programa. Segundo o regulamento do Nota Paraná, os participantes ganham um bilhete para concorrer a cada R$ 200 em compras com CPF na nota fiscal. Isso significa que quanto mais notas a pessoa tiver, mais chances tem de ser sorteada.

É o caso de do líder de prêmios. O consumidor de Ponta Grossa participa mensalmente dos sorteios sempre com mais de mil bilhetes, o que estatisticamente justifica a sorte toda. Em janeiro de 2025, quando ganhou três prêmios de R$ 50, ele participou com 1.495 bilhetes. Só que, da mesma forma, isso também não é garantia de vitória, já que ele não ganhou nada no sorteio de fevereiro, mesmo com seus 1.438 bilhetes.

Vencedores do Nota Paraná em número de sorteios

Outra forma de olhar para os sortudos do Nota Paraná é ver aqueles que ganharam em mais sorteios, independente do total de bilhetes contemplados. Nesse caso, curiosamente, o ranking segue sendo liderado por um morador de Ponta Grossa.

Trata-se de uma morada que já recebeu prêmios em 115 sorteios diferentes ao longo dos quase 10 anos do programa. Nesse período, ele somou R$ 12.300 em prêmios.

E, assim como no caso do seu colega ponta-grossense (que também é o 9º em número de sorteios), a razão para toda essa sorte também é a alta quantidade de bilhetes que ele possui. Em média, a quantidade de bilhetes que o homem de 63 anos acumula varia de 1.600 a 1.800 por mês, o que aumenta consideravelmente as chances de ser sorteado.

Conheça os 10 maiores ganhadores do Nota Paraná em número de sorteios:

1.º – 115 sorteios – R$ 12.300 – Ponta Grossa

2.º – 113 sorteios – R$ 11.680,00 – Sertanópolis

3.º – 111 sorteios – R$ 8.020 – Andirá

4.º – 105 sorteios – R$ 6.810 – Carambeí

5.º – 98 sorteios – R$ 10.790 – Castro

6.º – 96 sorteios – R$ 7.900 – Pinhão

7.º – 89 sorteios – R$ 5.290 – Planaltina do Paraná

8.º – 88 sorteios – R$ 6.250 – Sertanópolis

9.º – 87 sorteios – R$ 15.770 – Ponta Grossa

10.º – 82 sorteios – R$ 5.990 – Londrina