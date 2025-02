Recanto do Tarumã: como e o que doar para ajudar os vovôs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Início do ano, época em que muitas escolas e empresas implementam ações de ESG para serem desenvolvidas ao longo do ano. E a Socorro aos Necessitados, instituição centenária responsável pelo Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, se coloca à disposição para ser uma das beneficiadas pelos possíveis projetos. Enquanto isso, a entidade segue recebendo diversas doações. Veja como ajudar!

Em 2025, houve uma mudança nas políticas de recebimento de itens para reciclagem que ajudavam a gerar receita para o lar. Infelizmente, não estão mais sendo aceitos os blisters (embalagens vazias) de remédio, pelo fato das empresas não estarem mais comprando esse material para reciclagem. Mas, a instituição continua aceitando doação de remédios, desde que sejam de uso geriátrico, estejam lacrados e dentro da validade.

Outro item que gera bastante engajamento são as tampinhas plásticas, que podem ser deixadas na entidade e são revendidas para reciclagem, gerando uma importante receita ao longo do ano.

Além disso, são aceitos itens de higiene, como sabonete em barra, lâmina de barbear, creme hidratante, desodorante spray ou aerossol, lenços umedecidos e fraldas masculinas G e GG. E alimentos, principalmente leite integral em caixa, café e óleo.

No Recanto do Tarumã são servidas cinco refeições diárias – café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia – o que resulta em um consumo mensal de 240 kg de arroz, 480 kg de farinha e 1.680 litros de leite, entre outros itens essenciais.

A instituição também aceita doações via PIX com a chave CNPJ 76.614.379/0001-91, ou produtos como roupas, sapatos e brinquedos em bom estado, que passam por triagem. Itens adequados são destinados para os 120 idosos, enquanto os demais são vendidos para a comunidade no bazar, que funciona de terça a sexta, das 9h30 às 16h.

As doações físicas podem ser entregues todos os dias da semana, das 8h às 18h, na Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (41) 98898-2384 ou 3266-3813.

Doar é um ato de generosidade e empatia, que pode fazer uma grande diferença na vida dos idosos assistidos.

A Socorro aos Necessitados é uma instituição centenária filantrópica sem fins lucrativos que atua desde 1921 em todo o Paraná. Considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil, presta atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.