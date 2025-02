Demolição de casas em Curitiba altera nove linhas de ônibus

Nove linhas de ônibus de Curitiba estão tendo alterações em seus trajetos, na manhã desta quinta-feira (20). O motivo é uma reintegração de posse que ocorre no bairro Tatuquara, região sul da capital. A mudança foi necessária por conta dos a bloqueios policiais criados em algumas ruas próximas da comunidade Vila Britanite, alvo da decisão judicial.

Segundo a prefeitura, são seis pontos de interdição na região: Estrada Delegado Bruno de Almeida com Rua Francisco Xavier de Oliveira; José Zanoncini com Estrada Delegado Bruno de Almeida; Antônio Zanon com Presidente João Goulart; Travessa Elizeu Santana com Vinício Machado; Antônio Galvão com Estrada Delegado Bruno de Almeida; e José Luís Garratini com Afonso Santana.

As linhas com o roteiro alterado de acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), são a 617-Jd. Ludovica; 646-Pompéia/Janaína; 655-Jd. da Ordem; 659-Caximba/Olaria; 680-Rurbana; 684-Rio Bonito; 690-V. Juliana; 772-Tupy/Juliana; e X38 -Rio Bonito (semidireto). Os bloqueios começaram às 6h e não têm previsão de término.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran), da Guarda Municipal e da Polícia Militar estão nos locais para orientar motoristas e pedestres.