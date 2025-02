Ônibus com 20 passageiros se envolve em acidente gravíssimo na BR-376

Um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões deixou ao menos 15 pessoas feridas, na noite desta quarta-feira (19). Um ônibus com 20 passageiros foi atingido por um caminhão e projetado contra outro, antes de tombar na altura do km 673 da BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná. O ônibus seguia para Criciúma no momento da colisão. A pista não chegou a ser bloqueada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o ônibus seguia pela faixa da direita quando foi atingido na traseira por um caminhão. O coletivo foi projetado para a faixa da esquerda, batendo sua parte frontal contra a traseira de outro caminhão e, depois, contra a mureta do lado esquerdo da via.

Após bater contra a carreta e a mureta, o ônibus, desgovernado, voltou para a faixa da direita, saindo da pista e tombando já fora da rodovia.

Segundo a PRF todos os motoristas envolvidos fizeram o teste do bafômetro que dei negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

O ônibus tinha 20 passageiros e dois motoristas.

Ônibus seguia para Criciúma

De acordo com a PRF o ônibus de viagem para Criciúma após sair de São Paulo. Ao todo quinze vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, entre elas o motorista de caminhão que colidiu na traseira do ônibus. Felizmente nenhum óbito foi confirmado.